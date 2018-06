vor 31 Min.

Kissinger Mittelschüler gewinnen beim Verkehrsquiz

Die Klasse 7a kennt sich mit Sicherheit im Straßenverkehr aus und gewinnt 300 Euro. Das wird gefeiert

Das diesjährige Verkehrsquiz der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg für alle 7. Klassen aller Landkreisschulen hat laut den Organisatoren wieder ein erfreuliches Echo gefunden. Über 400 Schüler von insgesamt 13 teilnehmenden Einrichtungen befassten sich mit den ausgewählten Fragen zur Sicherheit der Radfahrer und als Verkehrsteilnehmer ganz allgemein.

„Unser Ziel haben wir mit dem Verkehrsquiz 2018 wieder erreichen können“, freuen sich die Fachberaterin für Verkehrserziehung an den Schulen, Karin Holzmann, und Helmut Beck als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. Der Fragebogen war so ausgerichtet, dass sich die Siebtklässler gerade mit Fragen zur Straßenverkehrsordnung, zum richtigen Verhalten als Radfahrer im Straßenverkehr und auch mit der Vermeidung von Unfällen durch richtiges Anwenden der Verkehrsregeln auseinandersetzen und so die Unterrichtseinheiten an den Schulen abrunden und ergänzen. Die Klasse 7a der Mittelschule Kissing stellte in diesem Jahr die Sieger. Mit einer kleinen Feierstunde würdigte man das tolle Engagement der Teilnehmerklassen.

Nach den musikalischen Klängen der Kissinger Mittelschüler unter der Leitung von Dieter Trautwein begrüßte Schulleiterin Christine Teuber die Abordnungen der drei Siegerklassen samt Gäste und Ehrengäste mit Landratsstellvertreter Manfred Losinger. Sie betonte, ebenso wie Schulamtsdirektorin Carola Zankl für das Schulamt, die Wichtigkeit solcher Aktionen durch die Kreisverkehrswacht zur Unterstützung der Verkehrserziehung an den Schulen. Verkehrssachbearbeiter Thomas Schmid von der Polizei sah durch die Präventionsarbeit der Verkehrswacht auch eine positive Entwicklung, was die Schulwegunfälle betrifft. Holzmann nahm dann zusammen mit Beck die Siegerehrung vor. Als besonderen Anreiz belohnte die Verkehrswacht die Sieger mit Geldpreisen für die Klassenkasse. Ebenso wurden zu den Preisgeldern die Teilnehmerurkunden ausgegeben. Als bestes Team in dem Wettbewerb zeichnete sich die Klasse 7a der Kissinger Mittelschule aus und die Schüler mit Klassensprecherin Gina Amberg freuten sich mit Lehrerin Roswitha Hiebelt über 300 Euro. Der zweite Platz mit 200 Euro ging an die Klasse 7a der Mittelschule Hollenbach mit Klassensprecher Elias Jaskolka und Lehrerin Theresa Weiß. Die Klasse 7cM der Aichacher Geschwister-Scholl-Mittelschule belegte Platz drei. Klassensprecher Luca Westermair nahm mit Klasslehrerin Ann-Theres Wilde 100 Euro entgegen. (hbe)

