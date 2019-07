vor 4 Min.

Kissinger Schule wird für ihr musikalisches Engagement geehrt

Die Regierung von Schwaben verleiht das Prädikat „Chor ist Klasse!“

Seit Jahren führen verschiedene Lehrkräfte an der Kissinger Grundschule den Chor mit etwa 30 Kindern und bereichern das Schul- und Gemeindeleben. Das Singen mit Kindern bildet einen Schwerpunkt im Unterricht und Schulalltag an der Grundschule. Nun erhielt sie das Prädikat „Chor ist Klasse!“.

Die jungen Kissinger Sänger hatten am Chorklassentreffen im Juli 2018 in Füssen teilgenommen und beteiligen sich seit Jahren am Kissinger Advent, der von Gesangsvereinen des Ortes veranstaltet wird. Beim Jubiläum der Musikschule unterstützt der Chor die Musikschmiede bei der Aufführung des Musicals „Kleiner Dodo, was spielst du?“.

Im Rahmen eines Festaktes im Rokokosaal der Regierung von Augsburg überreichte Regierungspräsident von Schwaben, Erwin Lohner, der Schulleitung die Auszeichnung. In seiner Ansprache lobte er das Engagement und ermunterte die Ausgezeichneten, der Musik in der Schule weiterhin diesen Stellenwert einzuräumen.

Seit 2008 verleiht der Bayerische Musikrat in Kooperation mit dem Netzwerk Musik in Schwaben und dem Chorverband Bayerisch-Schwaben das Prädikat „Chor ist Klasse!“ an Schulen, die sich in herausragender Weise um das Singen in Unterricht und im Schulalltag verdient machen. Zu den Vergabekriterien zählen unter anderem ein musisches Profil, Unterricht durch Musiklehrkräfte mit der Qualifikation zum vertieften Singen mit Kindern und im Stundenplan verankertes regelmäßiges Singen in größeren Gruppen.

Das Prädikat „Chor ist Klasse!“ wurde erstmalig 2018 an 19 Schulen im Regierungsbezirk Schwaben verliehen. Es bestätigt die Qualifikation und Nachhaltigkeit der Arbeit „Singen mit Kindern an der Schule“. Die ausgezeichnete Schule erhält Zugang zu allen Angeboten, die das Netzwerk Musik in Schwaben in Kooperation mit dem Chorverband Bayerisch-Schwaben zur Förderung des Singens mit Kindern und Jugendlichen anbietet. Dazu zählen Fortbildungen, Konzepte zur Umsetzung kreativer Musikprojekte im Unterricht und im Schulalltag, Chorklassentreffen und weitere Angebote zum Ausbau der Kompetenz der Pädagogen wie der Klasse. (FA)

