vor 55 Min.

Kissinger Turner unter neuer Leitung

Angst vor Kündigungswelle wegen vieler Ausfälle von Übungsstunden durch die Pandemie

Die Fäden, die die Geschicke der Abteilung Turnen und Gymnastik im Kissinger SC lenken, liegen in neuen Händen. Andrea Neuwald und Annett Gassner wurden einstimmig an die Spitze der größten Abteilung im Verein gewählt. Kassierin Iris Lorenz und Schriftführerin Sylvia Schraml wurden im Amt bestätigt. Beate Colditz zog sich nach drei Amtsperioden in die erweiterte Abteilungsleitung als Beisitzer zurück. Zusammen mit Tanja Keim, Bärbel Huber, Ramona Rieger, Sabine Kaiser und Josef Nemeth unterstützt sie die neue Spitze.

Die Neuwahl hätte turnusgemäß bereits vergangenen Herbst abgehalten werden sollen, musste jedoch verlegt werden und konnte wegen der Corona-Auflagen erst jetzt stattfinden. Aus den Berichten von Abteilungsleitung und Übungsleitern ging hervor, dass das Team sowohl die Herausforderungen beherrscht und die Chemie stimmt. Von erfolgreichen Veranstaltungen wie Ausflügen, Auftritten und Fortbildungen wurde berichtet, Missstände durch Hallenschließungen und Raumnot kamen zur Sprache und natürlich die intensiven Bemühungen, den Sportbetrieb unter den aktuell schwierigen Bedingungen wieder zum Laufen zu bringen.

Die Turner befürchten eine massive Kündigungswelle durch die andauernden Stundenausfälle. Nach dem positiven Kassenbericht für 2019 von Iris Lorenz wurde die Abteilungsleitung einstimmig entlastet. Die harmonische Zusammenarbeit und das Wissen um Unterstützung erleichtert der neuen Doppelspitze den Einstieg in die verantwortungsvollen Aufgaben in der wohl schwierigsten Phase, die die Abteilung in ihrer 50-jährigen Geschichte je zu überstehen hatte.

Derzeit laufen intensive Vorbereitungen für den Neustart einiger Kinderturnstunden im Lauf des Oktobers. „Kommunikation, Kontakt und Digitalisierung“ sind die Schlagworte mit denen die frisch gewählte Andrea Neuwald, Kissingerin und selbst Mutter zweier Vereinskinder die Mitgliederversammlung nach kurzweiligen 90 Minuten schließt.