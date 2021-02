vor 34 Min.

Kissinger Urgestein Philipp Ziegler wird 80 Jahre alt

Plus Philipp Ziegler ist Ehrenmitglied des Kissinger KSC und engagierte sich viele Jahre im Jugendbereich. Nun feiert er einen besonderen Geburtstag.

Von Roland Gottwald

Philipp Ziegler, von vielen in Kissing nur "Fipps" genannt, feiert am 10. Februar seinen 80. Geburtstag. Nicht nur zum Dank für seine langjährige Mitgliedschaft (Eintritt beim KSC 1. Juli 1959), sondern vor allem für seine vielseitigen Tätigkeiten in der Fußballabteilung wurde ihm 1996 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Zunächst war er als aktiver Spieler in der A-Jugend, später dann als souveräner Verteidiger in der damaligen Kissinger Seniorenmannschaft in der A-Klasse, der heutigen Kreisliga, aktiv. Als er 1971 seine aktive Laufbahn beendete, war er bereits einige Jahre in der Schülerabteilung tätig, deren Leitung er dann von Karl Finsterer übernahm. Damit begann eine nur selten erreichte Trainerkarriere im Schüler- und Jugendbereich.

Philipp Ziegler war bis 2012 ununterbrochen beim Kissinger SC Turnierleiter

Bis 2012 war er ununterbrochen unter anderem als Schüler- und Jugendleiter, Turnierorganisator, Verantwortlicher für Weihnachtsfeiern, Vereinsreisen und Zeltlager zuständig. Als Turnierleiter in der Halle galt für ihn "als Erster in die Halle, als Letzter aus der Halle" und nebenbei alles perfekt organisiert, einschließlich der von ihm gedruckten Hallenhefte. Disziplin und Ordnung waren sein Ding. Wie sonst konnte es funktionieren, zusammen mit seinem Trainerkollegen Matthias Bentenrieder, in mancher Trainingseinheit bis zu 60 "Pampers" gleichzeitig den Fußball zielorientiert näherzubringen. Zudem gehörte "Fipps" auch über mehrere Jahre dem Kissinger Gemeinderat (1972 - 1978) an. Seit er es ruhiger angehen ließ, gerieten das tägliche Walken und vor allem das Schafkopfen immer mehr in den Mittelpunkt.

