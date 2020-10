vor 53 Min.

Kissinger führen BOL an

Tischtennis:Männer I des KSCsind nicht zu stoppen

Die Herren 1 des Kissinger SC siegten in der Bezirksoberliga beim Mitaufsteiger TSV Balzhausen mit 8:4. Durch Niederlagen von Thomas Gräbner und Flo Schneider lagen die Kissinger im Hintertreffen, doch Max Beer und Max Koslowski glichen aus. Im hinteren Paarkreuz gewann Peter Fuchs, während sich Gerald Spengler geschlagen geben musste. In der zweiten Einzelrunde siegte Gräbner und Schneider verpasste die Chance zum Sieg. Das extrem starke mittlere Paarkreuz mit Beer und Koslowski stellte auf 6:4 und so war es Fuchs und Spengler vorbehalten, den verdienten Sieg festzumachen. Damit ist das Team mit 7:1 Punkten Tabellenführer der BOL.

Den TSV Bobingen empfingen die Herren 2 in der Bezirksliga zum Saisonauftakt. Olaf Nilson, Jens Lippenberger und Andreas Riemer spielten eine 3:0-Führung heraus, doch die Gäste glichen aus. Nilson siegte auch im zweiten Einzel, Lippenberge verlor. Im Endspurt machten Riemer, Spengler und Grübl den 7:5-Sieg perfekt. Im zweiten Spiel der Woche ging’s mit gleicher Aufstellung zur TSG Hochzoll 3. Doch diesmal hatten die Kissinger nur wenig zu bestellen. Lediglich Olaf Nilson konnte zwei Siege verbuchen – 2:8. Besser lief es für die Herren 5 gegen Polizei SV Königsbrunn 4. Edi Ossner (2), Hans Hamberger (3), Rudi Albrecht (2) und Norbert Harnohs (2) holten die Punkte. Die Damen mussten sich dem SSV Bobingen mit 2:6 geschlagen geben. Die beiden Kissinger Punkte holten Marina Lindner und Katarzyna Galbas. In der Jugend-Bezirksliga gab es gegen den BC Rinnenthal einen 5:4-Erfolg. Den 0:3-Rückstand drehten Sebastian Behrend, Lilien Heit und David Heit. David Heit holte einen Fünf-Satz-Sieg und Behrend machte den knappen Erfolg perfekt. Die Jugend II war in der Bezirksklasse B Gruppe 1 bei der DJK Pfersee 2 mit 6:3 erfolgreich. Jonah Krauser (3), Tim Kothmeir (2) und Oliver Sedlmeir punkteten. (hj)

