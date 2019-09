05:50 Uhr

Kissingerin ist 95 Jahre alt und immer vergnügt

Ute Neuhaus feiert am Freitag Geburtstag. Sie ist gerne unterwegs und spielt am PC schon mal bis spät in die Nacht.

Von Heike John

Wenn Ute Neuhausaus ihrem Leben erzählt, dann sind die Zuhörer oft schwer beeindruckt. Es ist in der Tat ein bewegtes Leben, auf das die rüstige Seniorin zurückblicken kann. Am Freitag feiert sie im Kissinger Haus LebensArt ihren 95. Geburtstag.

Sie kam im Kreis Bitterfeld zur Welt und verlor schon im Alter von zehn Jahren ihren Vater. Einen Großteil der Schulzeit verbrachte sie bei ihren Großeltern in der Nähe von Heidelberg. Nach nur zwei Jahren Schulenglisch absolvierte sie einen Viermonatskurs als Dolmetscherin an der Sprachenschule in Leipzig. Längst war der Krieg ausgebrochen.

Als Kriegsgefangene im Mailänder Zuchthaus

Mit 17 Jahren kam Ute Neuhaus nach München, wo sie verschiedene Arbeitseinsätze und schwere Bombenangriffe erlebt. In den Kriegswirren verschlug es sie nach Radebeul als Schreibkraft bei der Wehrmacht und auf eine abenteuerliche Reise nach Italien, wo ihr der ererbte Familienschmuck von Partisanen abgenommen wurde. Sie verbrachte einige Monate in der Gefangenschaft, darunter auch im Zuchthaus in Mailand, und machte so manches Abenteuer durch, bevor sie wieder mit Mutter, Oma und Bruder in Heidelberg vereint war.

„Nun hieß es aus Gardinen Kleider nähen und mit Schreiben, Stricken oder Kunstgewerbe irgendwie Geld zu verdienen“, erinnert sich die Jubilarin. 1947 begann sie ein Gesangsstudium und ging auf die Opernschule in Heidelberg. Gerne denkt Ute Neuhaus an ihre Gastspiele wie die als Walküre in Münster zurück. 1960 heiratete sie Hans Neuhaus, den viele Leser noch als langjährigen freien Mitarbeiter unserer Zeitung kennen. Ein Jahr später wurde der Sohn und noch einmal fünf Jahre später die Tochter geboren. Diese kam schwer behindert zur Welt und lebt heute in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth.

Ute Neuhaus geht immer noch gerne aus

Seit dem Tod ihres Mannes wohnt Ute Neuhaus im Kissinger Haus LebensArt. Die Seniorenfrühstücke in Kissing, Kulturabende in der Bücherei und Veranstaltungen in der näheren Umgebung besucht sie nach wie vor. Vor allem die Theatervorstellungen der Steindorfer Bühne verpasst Ute Neuhaus nie. Sie wundert sich immer, wenn Mitmenschen sie fragen, ob sie in ihrem Alter noch abends unterwegs sei und ob sie noch selbst ihren Garten mache. „Was heißt in denn in meinem Alter?“, sagt sie dann.

Der kleine Garten vor ihrem Appartement ist eines ihrer großen Hobbys und mit Stolz zeigt sie auf die Kletterrosen. Außerdem fertigt Ute Neuhaus gerne filigrane Ketten und wenn sie im Fernsehen eine Serie schaut oder Spiele am Computer macht, dann wird es schon mal morgens vier Uhr. Auch eine Lendenwirbel-OP konnte sie nicht in ihrer Lebensenergie einbremsen. „Jetzt nehme ich halt vorübergehend den Rollator, bis mein Rücken wieder mitmacht“, sagt sie.

„Mei, ich bin halt bescheiden und auch was das Essen angeht völlig anspruchslos und außerdem immer vergnügt“, so nennt sie ein Rezept für ihre Fitness im hohen Alter. Von ihren Mitmenschen würde sie sich wünschen, dass sie mehr aufeinander zugehen, „auch wenn man sich nicht kennt“.

Themen folgen