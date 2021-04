Kissings historisches Gedächtnis wird in einem Bunker geschützt

Plus Das Kissinger Gemeindearchiv musste aus dem Keller des Rathauses ausziehen. Wo die Unterlagen nun untergebracht sind und wer sie ansehen darf.

Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Gemeinde. Die gelagerten Akten, Briefe und Karten sind vom Materialwert nicht hoch, aber doch unbezahlbar. Im Kissinger Archiv stammt das älteste Dokument aus dem Jahr 1791. Es handelt sich um eine Gemeinderechnung. Um diese und viele weitere wertvolle Unterlagen vor Feuchtigkeit und Schimmel zu retten, mussten die Akten vor ein paar Monaten aus dem Keller des Rathauses weggeschafft werden. Inzwischen sind sie in einem geschichtsträchtigen Raum untergekommen.

Wie Archivleiterin Petra Scola erklärt, schaut eine Restauratorin regelmäßig den Bestand in Kissing an. "Sie berät uns auch, wie hoch die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur sein sollten." Die Expertin habe allerdings nach einem Besuch im vergangenen Jahr empfohlen, möglichst schnell umzuziehen. Bürgermeister Reinhard Gürtner sagt, dass daher im Oktober in einer "Hauruckaktion" ein neues Zuhause für das Archiv geschaffen wurde. "Wir hatten aber vorher schon vorgefühlt", erklärt er.

Schutzraum unter der Bücherei stammt aus der Zeit des Kalten Krieges

Nach seinem Amtsantritt habe der Bürgermeister sich alle Räumlichkeiten der Gemeinde angeschaut. Im Hinblick auf das Archiv sei er im Gedankenaustausch mit dem geschäftsleitenden Beamten Hubert Geiger auf einen ehemaligen Schutzraum aus der Zeit des Kalten Krieges gekommen - er befindet sich unter der Bücherei in der Nähe des Rathauses. Der sei, wie in vielen Gemeinden zu dieser Zeit, zum Schutz der Bevölkerung vor atomaren Angriffen errichtet worden. "Gott sei Dank musste er aber nie als solcher verwendet werden", sagt Gürtner.

Der Bunker ist mit mehreren dicken Türen gesichert. Über einem Schreibtisch hängt ein altes Warnschild: "Lichtschacht bei Belegung mit Sand füllen" steht dort. Im Hinblick auf alte Dokumente hat der Raum einen großen Vorteil - eine eingebaute Luftfilteranlage, die ursprünglich für die Schutzsuchenden gedacht war. "Durch die kann ein konstantes Raumklima erreicht werden", sagt Gürtner. Ein Spezialist habe den Keller überprüft und für geeignet befunden. "Somit erhält ein Raum, der zum Schutz vor tödlicher Gefahr für die Menschen gebaut wurde, eine neue Bestimmung und eine kulturelle Aufgabe - eine Veränderung hin zum Positiven", sagt der Bürgermeister.

Ein Warnschild aus früheren Zeiten hängt noch im Schutzraum unter der Bücherei. Foto: Philipp Schröders

Zuletzt lagerten in dem Keller Stühle für die Paartalhalle. Nachdem die weggeschafft worden waren, musste die Gemeinde Regale aufstellen und eine Brandschutzanlage einbauen. Der Eingang mit der Kellertreppe soll noch eine Überdachung zum Schutz vor Regen bekommen. Ansonsten sei an dem Bunker nichts verändert worden. "Das war eine gute, kostengünstige Gelegenheit, die ja auch von Experten befürwortet wurde", sagt Gürtner. Die Lüftung wird nun zu regelmäßigen Zeiten eingeschaltet und mit einem Messgerät lässt sich die Raumtemperatur stets überprüfen.

Wie früher im Rathauskeller ist das Archiv für alle Kissinger zugänglich, erklärt Scola. "Man braucht aber einen berechtigten Grund", schränkt sie ein. Dabei könnte es sich zum Beispiel um Recherchen für einen Artikel in einem Heimatbuch oder eine Vereinsfestschrift handeln. Auch die Verwaltung nutze das Archiv für Nachforschungen. Ein Findbuch, also ein schriftliches Verzeichnis der Unterlagen, gibt es noch nicht. "Aber ich helfe stets, das zu finden, was derjenige sucht", sagt Scola.

Unterlagen im Kissinger Archiv kommen aus verschiedenen Quellen

Die Unterlagen bezieht Scola aus ganz unterschiedlichen Quellen. Vor Kurzem habe sie beispielsweise von einem Verwaltungsmitarbeiter den Tipp bekommen, dass in der Grundschule alte Dokumente liegen. So stieß sie auf Schülerakten in altdeutscher Schrift. "Die habe ich nach Rücksprache mit der Direktorin zu mir genommen", sagt Scola. Nun müsse sie herausfinden, ob die Akten an das Staatsarchiv gehen oder in der Gemeinde bleiben dürfen. Teilweise erhalte sie aber auch Dokumente von Kissingern. "Ein Archiv besteht aus Unterlagen, die die Verwaltung produziert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind private Sachen, die mit dem Ort zu tun haben", erklärt Scola. Das umfasse beispielsweise Landkarten, Tagebücher oder private Korrespondenz.

Die Kopie einer alten Karte von "Küssing" aus dem Jahr 1836. Das Original befindet sich auch im Archiv. Foto: Philipp Schröders

Jeder könne sich gerne an sie wenden, wenn er auf etwas stoße, das erhalten werden sollte. "Ich schaue mir an, inwieweit die Unterlagen für den Ort von Wichtigkeit sind. Der Bestand des Archivs soll ja ein Spiegel der Vergangenheit sein." Vor Kurzem habe sie eine Anfrage von einem Verlag bekommen, der Flugbilder erstellt. Der bot Aufnahmen des ehemaligen O&K-Geländes an und zwar aus den Jahren 1987 und 1994. "Die habe ich in Rücksprache mit der Verwaltung angekauft." Bürgermeister Gürtner erklärt, dass die Gemeinde in einem vertretbaren Rahmen bereit sei, Geld in die Hand zu nehmen, um Dokumente beispielsweise aus Antiquariaten anzuschaffen.

Im Hinblick auf die Zukunft der Bücherei und des Kellers mit den historischen Unterlagen gibt es bereits weitere Pläne. Für die Errichtung des neuen Gemeindearchivs hatte die Verwaltung 2019 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. "Damit verbunden ist auch eine Erweiterung der bestehenden Bücherei um zusätzliche Räume für Büros, Veranstaltungen und Sozialräume für das Personal", sagt Gürtner. Der Bauausschuss habe sich bereits dafür ausgesprochen, das Konzept weiterzuverfolgen. Der Umzug des Archivs stelle den ersten Schritt dar. Das Konzept umfasse unter anderem auch einen oberirdischen Anbau an die Bücherei und Schule. Die Umsetzung sei dann aber aufgrund der Corona-Pandemie zurückgestellt worden.

