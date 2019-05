00:35 Uhr

Klangvolles in Herrgottsruh

Stephanusquartett und Gesangssolisten mit Werken von Mozart, Bach und Haydn

Mozart, Bach und Haydn waren die Hauptkomponisten des Kirchenkonzertes in Herrgottsruh, Friedberg. Wenn zu diesen klangvollen Komponisten dann noch die seit mehreren Jahren in Friedberg musizierenden Musiker des Augsburger Stephanusquartettes hinzukommen, gepaart mit einem ehemaligen Domsingknaben und einer Sängerin, ehemalige Schülerin des Gymnasiums St. Stephan, dann kann man zu Recht einiges erwarten. Damit jedoch nicht nur die Freunde des Streichquartettes auf ihre Kosten kommen, wurde auch ein Gesangsensemble mit Sopran und Counteralt sowie Orgel aufgeboten.

Die vier Musiker des Streichquartettes, Lehrer an St. Stephan sowie der Friedberger Tobias Lutz, ein ehemaliger Stephaner, zogen die Hörer von Anfang an in ihren Bann. So hörte man zum Beispiel beim Vogelquartett op. 33 Nr. 3 von Joseph Haydn gleich zu Beginn das Zwitschern der Vögel, ein Vorbote des Frühlings. Einleitende Worte zu allen Werken durch Abt Emmeram Kränkl ermöglichten es auch weniger geübten Hörern, in die Tiefen der klassischen Musik vorzudringen. Beachtlich, wie bei der Vermischung von professionellen Musikern mit semiprofessionellen Kräften sowohl in Bezug auf die Intonation als auf die Virtuosität keine Mängel zu erkennen waren.

Anstelle des Klarinettenquintettes von Mozart wurde als zweites Werk wegen krankheitsbedingten Ausfalles des Klarinettisten Mozarts Streichquartett B-Dur, KV 458 aufgeführt, welches auch als das „Jagdquartett“ bezeichnet wird. Besonders erwähnenswert die Melodieführung beim Menuett, wo deutlich hörbar „höfische Klänge“ zum Ausdruck kamen, ganz im Gegensatz dazu das Trio mit seinem „ländlichen“ Charakter. Im darauf folgenden Adagio gelangte das Cello zu einer gleichwertigen melodischen Führung zur ersten Violine. Stephan Kellermann und Tobias Lutz, unterstützt von Herbert Hübner und Emmeram Kränkl, boten eine überzeugende Interpretation.

Erfrischend und zugleich herzerwärmend die Auftritte des Gesangsduos Susanne Kapfer und Anselm Wohlfahrt. Mit einem furiosen Gloria und Sanctus des französischen Komponisten Leo Delibes für konzertierende Orgel und Stimmen setzten die beiden und Roland Plomer an der Orgel einen festlichen Eröffnungspunkt. Im nächsten Block boten die Sänger eine Hommage an die Gottesmutter Maria. Vertonungen von Bach/Gounod, Schubert, Saint-Saëns und Mascagni drangen in die Herzen der Verehrer der Gottesmutter. Abschließend aus Bachs Kantate 75 das Duett „Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten zu dir“. Deutlich zu hören die „schwachen, doch emsigen Schritte“ in den Pizzicato-Stellen des Cellos, darüber die virtuos geführten Stimmen der Sänger.

Das Publikum spendete großen Dank in Form von Applaus an alle Ausführenden. Oft wurde dabei auch der Wunsch angesprochen, das Stephanusquartett auch im kommenden Jahr in Herrgottsruh wiederzuhören, dann zum vierten Mal in Folge. Vielleicht dann auch mit Klarinette. (FA)

