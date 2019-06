08.06.2019

Klassen messen sich beim Quizwettkampf in Mering

Die Aktion findet zum Welttag des Buches in der Buchhandlung Platzbecker mit Schülern aus der Region statt

Von Heike Scherer

Zum Welttag des Buches findet in der Meringer Buchhandlung Platzbecker seit vielen Jahren eine besondere Aktion statt. Bei mehreren Terminen treten Schulklassen beim literarischen Quiz gegeneinander an. Am Montag maßen sich auch die Klassen 4a und 4b der Grundschule Merching.

Es ging darum, in Zweier- und Dreier-Gruppen zu einem der zehn bereitgelegten Bücher die passende Frage zu finden und aufgrund des Hinweises der Seitenzahl die Antwort im Buch zu suchen und der Klassenlehrerin zu sagen. Die Klasse 4b kam bereits um 8.20 Uhr mit ihrer Klassenlehrerin Eva Müller, um 10 Uhr war die 4a mit Gabi Müller an der Reihe. Jeder Schüler erhielt das Buch „Ich schenk dir eine Geschichte“. Die Siegerklasse erhielt zusätzlich einen Büchergutschein. Dieser ging diesmal an die Klasse 4a, die in elf Minuten und 56 Sekunden alle Fragen richtig beantworten konnte. Die Schüler der Klasse 4b schnitten mit 19 Minuten und 27 Sekunden ab und bekamen wegen einer halbfalschen Antwort noch 30 Strafsekunden dazugerechnet. Im Jahr 1995 erklärte die Weltkulturerbe-Organisation Unesco den 23. April zum Welttag des Buches. Seither feiern deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte an diesem Tag ein großes Lesefest. Die Buchhandlungen verschenken seit 1996 das auf eigene Kosten gekaufte Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ an rund eine Million Schüler. Dieses Jahr ist es „Der geheime Kontinent“ von Timo Grubing. Mit dieser Kampagne zur Leseförderung soll den Kindern der 4. und 5. Klassen die Freude am Lesen vermittelt werden.

Finger, Inhaberin der Meringer Buchhandlung Platzbecker, hat sich für die Schüler der 4. bis 6. Klassen in Mering, Merching, Kissing und Althegnenberg mit ihrem Quizwettbewerb ein besonderes Erlebnis einfallen lassen. Schon 14 Klassen waren da und weitere zehn haben sich noch angemeldet. „Die Schüler sollen außer dem spannenden Quiz erfahren, wie sie sich in einer Buchhandlung zurechtfinden und wie ich meine Auswahl treffe“, sagt sie.

Sie erklärte den Schülern aus Merching, dass sowohl an der Gestaltung der Umschlagseite als auch am Buchrücken erkennbar sei, für welches Alter ein Buch geeignet ist. Durch eine Zahlenangabe oder eine Anzahl roter Punkte wisse der Käufer, ob er ein Buch lesen könne. Außerdem könne auch eine Altersangabe im Klappentext Hinweise geben. „Bevor ihr ein Buch kauft, nehmt es erst in die Hand und lest drei bis vier Sätze. Dann merkt ihr, ob euch der Schreibstil taugt und fesselt“, empfahl sie. Aus vier vollen Kisten mit Katalogen über Neuerscheinungen müsse sie zweimal im Jahr die Entscheidung treffen, welche Bücher sie anbieten wolle, erzählte Finger.

Sie bekomme von den Verlagen zwei Monate vor dem Verkaufsbeginn Leseexemplare geschenkt. Für die Lehrer abonniert sie die Fachzeitschrift „Eselsohr“ mit Buchempfehlungen und Bewertungen. Nach dem Quiz las Finger den Schülern noch aus den Büchern „Skip Flanagan, Ticket zu den Sternen“ und „Mord ist nichts für junge Damen“ vor.

