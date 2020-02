vor 18 Min.

Klaus-Dieter Ruf ist neuer ASM-Chef

Diskussion um das Bezirkskonzert

Die jährliche Bezirksversammlung des Bezirks 14 Aichach-Friedberg des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes fand im Rathaussaal in Friedberg statt. Eingeladen hatte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Rupert Reitberger, nachdem im Spätsommer vergangenen Jahres der Bezirksvorsitzende Hans Rabl gestorben war. Nach einem schwungvollen musikalischen Auftakt durch ein Ensemble der Stadtkapelle Friedberg folgten die Tätigkeitsberichte des Bezirksvorstandes.

Bei der Aussprache dazu rückte das Bezirkskonzert in den Vordergrund. Bezirksdirigent Andreas Thon verwies dabei auf die qualitativ hochwertige Veranstaltung, die deutlich mehr Zuhörer verdient hätte. In der Diskussion wurde vorgeschlagen, dieses Konzert in den Januar zu verlegen und als Neujahrskonzert auszuweisen. Dadurch haben auch mehr Musikkapellen die Möglichkeit daran teilzunehmen, da ein großer Teil im Herbst seine eigenen Konzerte aufführt.

Nach der Entlastung des Vorstandes stand die Wahl des Bezirksvorsitzenden an, gewählt wurde Klaus-Dieter Ruf von der Kolpingkapelle Mering. Abschließend kam es zu einem regen Austausch unter den Musikvereinen, wobei auch diverse Großereignisse für 2020 angekündigt wurden.

