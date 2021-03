vor 7 Min.

Kleingärtnern ist in Mering angesagt

André Pradel ist seit 2008 Gartenbesitzer in der Meringer Kleingartenanlage Am Sommerkeller. Seit dem Beginn der Corona-Krise ist er fast täglich in seinem Garten.

Plus Alle Parzellen der fünf Kleingartenanlagen in Mering sind besetzt. Besonders in Corona-Zeiten schätzen die Pächter ihre kleinen grünen Oasen.

Von Heike Scherer

André Pradel genießt sichtlich den Vormittag in seinem Kleingarten in Mering. Bald muss er seine Obstbäume beschneiden, damit er im Herbst wieder eine gute Ernte einfahren könne, erklärt er. Dann hebt er den herrlichen Ausblick bis nach Hörmannsberg und nach Meringerzell hervor. In Zeiten von Corona ist Kleingärtnern zu einem sehr beliebten Hobby geworden. Das zeigt sich daran, dass alle 200 Gärten in Mering vergeben sind und 19 Personen auf der Warteliste stehen.

Die Wartezeit beträgt oft drei Jahre. Auch in der Zeit des Corona-Stillstands im vergangenen Jahr lief das Vereinsleben beim Kleingartenverein Mering weiter. Plaudern mit dem Nachbarn über den Gartenzaun war möglich. Außerdem wurde viel getan: Zäune erneuert, Insektenhotels aufgestellt, Hecken geschnitten und neue Schaukästen errichtet. Auch die EDV und das Archiv wurden auf den neuesten Stand gebracht. Viele Meringer nutzten die Zeit des Lockdowns und den Sommer, um Obst und Gemüse anzubauen. Die Nachfrage nach Parzellen war im Jahr 2020 so riesig, dass eine Weile keine Anfragen mehr angenommen wurden.

Fünf Gartenanlagen gibt es in Mering

In Mering gibt es fünf Gartenanlagen: Am Sommerkeller, An der alten Römerstraße, Am Mühlanger, Am Eberflecken und Beim Martin-Rieger-Land. Die älteste Anlage "Am Eberflecken" wurde im Jahr 2020 sogar 100 Jahre alt. In Zeiten des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen waren viele Menschen in Kurzarbeit und alle Freizeitaktivitäten wie Feste und Konzerte fielen aus. Aber in seinem Garten durfte man sich aufhalten, Gemüse und Obst säen oder pflanzen. Alfred Kierstein, seit Juli 2019 Vorsitzender beim Kleingartenverein, besitzt seinen Garten schon seit 23 Jahren.

"Anfangs baute ich auf meinem Balkon Tomaten an, aber meine Frau wollte dann die Wäsche dort aufhängen. Deswegen bewarb ich mich um einen Kleingarten", sagt er. Kierstein erzählt, dass er immer wieder neue Gemüsesorten ausprobiere. Grundsätzlich baut er jedes Jahr Kartoffeln, Zwiebeln, Erbsen, Johannisbeeren und Erdbeeren an. Im Jahr 2020 entschied er sich erstmals für Rote Bete, für Kidneybohnen und als Mittel gegen die Schnecken für große Zwiebeln zwischen den Erdbeerpflanzen. In diesem Jahr möchte er sich an Schalotten und rote Zwiebeln wagen, sagt er.

André Pradel, zweiter Vorsitzender und seit 2008 selbst Inhaber eines Kleingartens am Sommerkeller, kann die Antwort geben, was den Reiz ausmacht. "In Mering kostet ein Kleingarten mit Wasser gerade einmal 150 bis 170 Euro im Jahr. In München ist das der monatliche Betrag", verrät er lachend.

Kinder aus dem Kindergarten bewirtschaften einen Kleingarten

Auch verfüge die Marktgemeinde über eine besondere Einrichtung. In der Kolonie Am Sommerkeller befinde sich der bayernweit einzige Kindergarten-Garten. Dieser werde von der Gemeinde unterstützt und der Kleingartenverein (KGV) zahle die Pacht und helfe den kleinen Gärtnern beim Unkrautzupfen. Die Kinder lernten auf diese Weise sehr früh, wie man Gemüse und Obst anbaut und verarbeitet

Pradel baut in seinem Kleingarten in Hochbeeten Kohlrabi, Karotten, Zwiebeln und Gewürze an. Er hat auch schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren, Trauben und Himbeeren. In seinem Garten stehen zudem ein Apfel-, ein Birn- und ein Zwetschgenbaum. "Wir ernten so viel, dass wir sogar unsere Kinder und Enkelkinder versorgen können", freut sich der Kleingärtner. Das Obst verarbeitet er mit seiner Frau zu Marmelade und Kuchen. Gemüse gibt es frisch zum Mittagessen.

Die Ersparnis beim Einkaufen sei jedoch nicht der Hauptgrund für einen Kleingarten. "Erholung, Spaß und die Bewegung in der Natur stehen im Vordergrund", sagt Pradel.

