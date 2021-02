vor 34 Min.

Kleintransporter kommt bei Dasing von der Straße ab

Beim Auffahren auf die A8 in Richtung Stuttgart kommt ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter in Dasing von der Straße ab - mit Folgen.

Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Dasing gekommen. Gegen 6.35 Uhr kam ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter samt Anhänger laut Polizei aus Unachtsamkeit im Kreisverkehr vor der Auffahrt von der B300 zur A8 in Richtung Stuttgart nach rechts von der Fahrbahn ab.

Verkehrsbehinderungen an der Autobahn bei Dasing

Das Fahrzeug fuhr sich in dem witterungsbedingt aufgeweichten Grünstreifen neben der Fahrbahn fest und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Sowohl am Fahrzeug, an einem Verkehrszeichen und am Grünstreifen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa. 2000 Euro. (AZ)

Themen folgen