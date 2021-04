Kleinwagenfahrer flieht nach Unfall

Der Unbekannte streifte in Wulfertshausen ein anderes Auto und suchte das Weite. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem weißen Pkw der Marke BMW rückwärts in die Radegundisstraße in Wulfertshausen ein. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer, der mit einem blauen Kleinwagen, vermutlich der Marke Volkswagen, auf der Radegundisstraße unterwegs war, streifte im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den BMW. Dabei entstand am Fahrzeug des 37-Jährigen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)