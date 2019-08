00:32 Uhr

Kliniken: Kreis trennt sich von Geschäftsführer

Sondersitzung Kreistag: Kazmierczak kündigte weiter hohe Verluste an

Von Christian Lichtenstern

Die Kliniken an der Paar stecken in massiven wirtschaftlichen Problemen. Das ist seit gut drei Monaten bekannt. Weil die Geschäftsführung jetzt für die nächsten drei Jahre Verluste von insgesamt 30 Millionen Euro ankündigte, hat der Landkreis am Mittwoch die Reißleine gezogen: Werkausschuss und Kreistag haben in nichtöffentlichen Sondersitzungen beschlossen, Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak abzuberufen und ab Sonntag 1. September freizustellen. Das teilte das Landratsamt gestern am späten Abend mit.

Für eine Übergangsphase sollen jetzt ab September Georg Großhauser und Peter Schiele die Geschäftsführung übernehmen. Großhauser ist als Abteilungsleiter im Landratsamt für die Kliniken zuständig. Schiele ist seit gut zwei Jahren Geschäftsführer der kreiseigenen Dienstleistungsgesellschaft Service Wittelsbacher Land, die vor allem für die Krankenhäuser arbeitet. Zuvor war er über viele Jahre hinweg Kaufmännischer Direktor der Kliniken an der Paar. Die Chemie zwischen Kazmierczak und Schiele hatte offensichtlich nicht mehr gepasst.

Kazmierczak leitete die kreiseigenen Kliniken (rund 750 Mitarbeiter) seit fast zwölf Jahren. Vor allem in den ersten Jahren mit Erfolg. Das Defizit von bis zu sechs Millionen Euro aus der Zeit vor der Schließung des Krankenhauses in Mering ging deutlich zurück. In einigen Jahren gelang nahezu eine schwarze Null. Kazmierczaks Vertrag war vor zweieinhalb Jahren um fünf Jahre verlängert worden. Schon damals stand er aber in der Kritik – damals vor allem aus den eigenen Reihen des Führungspersonals im Krankenhaus. Der Druck auf ihn wurde zuletzt immer stärker, besonders aus Aichach. Die Schließung der Geburtenstation im nagelneuen Krankenhaus wurde vor allem dem Geschäftsführer angelastet.

