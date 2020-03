vor 35 Min.

Kliniken: Patienten nicht besuchen

So reagieren die Krankenhäuser und das Landratsamt

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime hat die Staatsregierung am Freitag das Besuchsrecht eingeschränkt. Die Kliniken an der Paar mit den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg bitten in einer Mitteilung dringend darum, ab sofort von Patientenbesuchen abzusehen bzw. sie auf das absolut Notwendige zu beschränken. Zudem wurden alle im und vom Krankenhaus geplanten Veranstaltungen abgesagt.

Das betrifft auch den Infoabend der Hebammen am Montag, 30. März, in Friedberg. Diese Schritte dienten dem Selbstschutz, dem Schutz der Patienten und der Mitarbeiter, heißt es in der Mitteilung. Möglicherweise gelte ab Montag ein bayernweites Betretungsverbot für Kliniken.

Als weitere Maßnahme, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränkt das Landratsamt ab Montag den Kundenverkehr ein. Bürger sollen nur für wirklich notwendige Erledigungen ins Amt kommen. Es wird angeraten, soweit möglich nur per Telefon oder Mail mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Falls der Besuch des Landratsamtes unumgänglich sei, solle ein Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter vereinbart werden. Am Eingang des Landratsamtes ist ab Montag eine Eingangsschleuse installiert. (nsi)

