Kliniken an der Paar: Bleiben Patienten wegen Corona weg?

Plus Ärzte berichten, dass Patienten aus Angst vor Corona wichtige Behandlungen an den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg verschieben.

Von Ute Krogull

Dramatisch lesen sich Aussagen in einem Schreiben der Leitung der Kliniken an der Paar an den Landrat. "Patienten, die dringend einer stationären Behandlung bedürften, verschieben diese teilweise – weil sie das Infektionsrisiko als zu hoch einschätzen", heißt es darin. Sinkt deshalb die Belegung der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg?

In einem gemeinsamen Brief an Landrat Klaus Metzger hatten Geschäftsführung, Ärztliche Direktoren, weitere leitende Ärzte und Pflegedirektorium die Situation nach dem Corona-Ausbruch in Friedberg und der öffentlichen Diskussion darüber geschildert. Sie seien in großer Sorge, heißt es darin: "Denn wir stellen bereits jetzt fest, dass in der Bevölkerung, bei den zuweisenden Ärzten und natürlich auch innerhalb der Mitarbeiterschaft der Kliniken ein hoher Grad der Verunsicherung herrscht."

Niedergelassene Ärzte hatten die Verunsicherung unter Patienten im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt. Seit Beginn der Pandemie wird außerdem immer wieder berichtet, dass gerade ältere Menschen Angst haben. Es kämen zum Beispiel signifikant weniger Menschen mit Symptomen von Schlaganfall oder anderen lebensbedrohlichen Krankheiten in die Notaufnahmen. Auch niedergelassene Ärzte berichten übrigens von einem ähnlichen Effekt in ihren Praxen. Hat der inzwischen für beendet erklärte Corona-Ausbruch in Friedberg das noch verstärkt?

So ist die Belegung in den Krankenhäusern von Friedberg und Aichach

Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, nennt auf Nachfrage unserer Redaktion die aktuellen Belegungszahlen für Aichach und Friedberg. Diese liegen bei 70 Prozent in Friedberg und 65 Prozent in Aichach. "Beide Intensivstationen sind aber voll", betont er. In Aichach werden gerade drei Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf Intensiv; außerdem gebe es zwei Verdachtsfälle. In Friedberg liegen beide Werte bei null.

Die Aussage, dass Patienten verunsichert sind und deshalb Behandlungen in den Kliniken an der Paar verschieben, stamme aus den Reihen niedergelassener Ärzte, erläutert Mayer. Die Mediziner selber haben jedoch ihm zufolge keinerlei Bedenken, Patienten nach Aichach oder Friedberg zu überweisen.

Walburga Richter ist Krankenschwester auf der Intensivstation am Krankenhaus Friedberg. Im Interview schildert sie die Lage in der Klinik.

Inwieweit Menschen Symptome "ignorieren", die auf lebensbedrohliche Krankheiten hinweisen, weil sie nicht in eine Praxis oder Klinik wollen, werde gerade wissenschaftlich aufgearbeitet, so der Klinik-Chef. Hier sei zum Beispiel die Notaufnahme der Universitätsklinik Augsburg bei der Datenerhebung involviert. Er könne daher dazu im Moment nichts Näheres sagen.

Wie komplex die Belegungssituation während der Pandemie war und ist, erläuterte er anhand der Aichacher Einrichtung. Dort lag die Auslastung 2020 um fünf Prozent unter derjenigen von 2019. Es habe in der Rückbetrachtung drei Phasen gegeben: Die erste Welle im Frühling 2020 sei in Aichach-Friedberg vergleichsweiser milde verlaufen. Danach habe es über die Sommermonate eine weitere Verbesserung gegeben. Gerade in dieser Phase der Entlastung war die Belegung jedoch laut Mayer hoch, da aufgeschobene Regulärbehandlungen nachgeholt wurden. In der dritten Welle seit Oktober folgte dann wiederum teilweise ein Behandlungsverbot für planbare und aufschiebbare Eingriffe. Ähnliches vermeldet die Augsburger Uniklinik (wir berichteten).

Corona: Abschlussbericht wird erarbeitet

Derweil läuft die Aufarbeitung des Corona-Geschehens im Krankenhaus Friedberg weiter. Der abschließende fachliche Bericht des Landesamtes für Gesundheit liegt seit gut einer Woche vor. Dr. Kirsten Höper, Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, hat die Kliniken an der Paar um Stellungnahme gebeten, welche sie dann prüfen wird. Im Anschluss wird der Abschlussbericht erstellt. Die Verantwortlichen wollen dann zu den Ergebnissen Stellung nehmen. Wann das ist, steht noch nicht fest.

Weiterhin unterziehen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Schnelltests pro Woche. In Aichach ist laut Mayer eine Mitarbeiterin positiv und deshalb in Quarantäne; in Friedberg niemand.

