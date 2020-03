Knappes Wahlergebnis in Merching: Das sagen die Kandidaten

Plus Die Freundschaft zwischen den Kandidaten Markus Storch und Helmut Luichtl hat auch durch die Stichwahl am Sonntag keinen Kratzer abbekommen.

Die Wahl ist vorbei, das Ergebnis endgültig – auch in Merching stehen die Zeichen auf Neustart. Zeit, für die Parteien und Bürgermeisterkandidaten eine kleine Wahlbilanz zu ziehen.

Die Freien Wähler sind Merchings stärkste Partei und konnten sich in der Wahl wieder behaupten. Vorsitzender Christian Failer zeigte sich deshalb sehr zufrieden. „Gerne hätten die Freien Wähler natürlich auch mit Markus Storch den neuen Bürgermeister gestellt“, räumt der Vorsitzende ein. Aber dass es mit der Stichwahl am Ende so extrem eng für Helmut Luichtl wurde, sei in jedem Fall ein positiver Achtungserfolg, unterstreicht er. Dass sich in Merching gleich mehrere vernünftige Bürgermeisterkandidaten fanden, findet er beachtlich. „Anderswo wäre man froh um einen Einzigen davon“, sagt er.

Freie Wähler in Merching freuen sich über viele Gemeinderäte

Obwohl vier richtig starke Persönlichkeiten und Stimmensammler, Josef Kinader, Christian Niedermair, Eugen Seibert und Martin Walch, der letzten Legislaturperiode nicht mehr bei der aktuellen Wahl angetreten sind, konnten die Freien Wähler wieder ordentlich punkten und sich acht Sitze im Rat mit Markus Storch, Monika Scheibenbogen, Bernd Waitzmann, Eduard Lutz, Josef Failer, Christian Eckmann, Martin Wecker und Christian Failer sichern. „59 Prozent aller Stimmen – das ist ein Wahnsinnsergebnis“, so Failer. Er sieht darin ein starkes Signal der Wähler, die den Einsatz und die Leistung der Gruppierung honorieren.

Rudolf Gerstberger von den Parteifreien Bürgern hätte sich nach dem beachtlichen Ergebnis von Bürgermeisterkandidatin Chantal Wieja dagegen deutlich mehr erhofft: „Gerade auch, weil die Wahlveranstaltungen sehr gut besucht waren.“ Sie hatten auf eine stärkere Frauenquote und eine Verjüngung in der Partei gesetzt. „Das kam bei den Wählern wohl leider nicht so an.“

Er findet es schade, dass nun mit der eigenen Kandidatin Wieja und Monika Scheibenbogen von den Freien Wählern nur insgesamt zwei Frauen im Merchinger Gemeinderat sitzen. Am Wahlprogramm, das ähnlich wie das der Grünen ausgerichtet war, könne es wohl eher nicht liegen, meint er enttäuscht: „Die Bürger haben am Ende wohl eher die Partei gewählt, nicht die Personen.“ Dennoch gibt er sich zuversichtlich: „Chantal Wieja wird zeigen können, was sie drauf hat.“

Bei den Grünen blieb alles beim Alten: Robert Graf und Wolfgang Schlagenhauf konnten wieder in den Rat einziehen – und Ortsvorsitzende Christina Haubrich freut sich für die bewährten Ratsmitglieder und hofft, dass sie auch unter dem neuen Bürgermeister wieder mit Engagement Grüne Projekte einbringen können.

CSU in Merching blickt positiv auf das Ergebnis

Bei der CSU spricht die Bilanz der Wahl für sich: Ein Sitz im Gemeinderat mehr wurde dazugewonnen – Wolfgang Teifelhart, Simon Greipel, Thomas Schwarz gewählt – und nun rückt durch die gewonnene Bürgermeisterstichwahl noch Thomas Mayr nach.

Helmut Luichtl ist bald Merchings neue Bürgermeister. Bild: Sammlung Luichtl

Der neue Bürgermeister und Ortsvorsitzende der CSU Helmut Luichtl kann durchwegs positiv auf das Ergebnis blicken. Dass der Wahlausgang bei der Stichwahl mit ganzen 30 Stimmen mehr als denkbar knapp war, ist eher unwichtig für ihn: „Bei 50 Prozent und einer Stimme ist man ebenso gewählt, wie mit 100 Prozent.“ Er ist froh, dass die Wahl mit seinem Freund Markus „ohne Schlammschlacht“ verlaufen ist. „Fair, und ohne, dass die Freundschaft irgendeinen Kratzer abbekommen hat.“

Auch Markus Storch gelingt es, nach der ersten Enttäuschung so knapp zu unterliegen, das Ganze abstrakt zu sehen. „Als Politneuling war es trotz allem ein Achtungserfolg“, meint er selbst und mit einem der stärksten Ergebnisse in den Gemeinderat gewählt zu werden, gebe ihm große Motivation und Rückenwind für seine Aufgabe als künftiges Ratsmitglied.

Markus Storch unterlag bei der Stichwahl nur knapp. Bild: Sammlung Storch

Wie es ist zu unterliegen, weiß Luichtl genau: Vor sechs Jahren konnte er den damaligen Amtsinhaber Martin Walch nicht bezwingen. Nun freut er sich umso mehr auf seine Pflichten um das Bürgermeisteramt. Dafür will Luichtl schon jetzt beruflich kürzertreten, um einen möglichst nahtlosen Übergang im Rathaus zu ermöglichen, wie er es zugesagt hatte.

Noch ist aber Bürgermeister Martin Walch bis Ende April am Ruder der Gemeinde. Er lobt die Bürger für ihr Verhalten in der Corona-Krise, hat für den unterlegenen Storch aufbauende Worte gefunden und dem neuen Bürgermeister Helmut Luichtl seine Unterstützung zugesagt. „Aufdrängen werde ich mich aber nicht, wann immer ich gebraucht werde, bin ich aber da“, verspricht Walch.

Er hofft, dass der neue Bürgermeister und der neue Rat da ansetzen werden, wofür er die vergangenen Jahrzehnte sein ganzes Herzblut einsetzte: „Dass die Projekte der Gemeinde im Sinne des Gemeinwohls weiterlaufen.“

