vor 36 Min.

Kolping-Kulturwerkstatt braucht Geld für Miete

Meringer Marktgemeinderat erhöht die Förderung. Verkehrsüberwachung wird etwas ausgeweitet.

Der Förderkreis Kolping-Kulturwerkstatt in Mering hat Geldsorgen. Die Miete und Nebenkosten für die Kolping-Kulturwerkstatt in den Räumen der Firma Ludwig-Leuchten sind massiv gestiegen. In der Einrichtung werden seit 2003 musikalische Früherziehung, instrumentaler Einzelunterricht und weitere Programme angeboten. Seit der Gründung unterstützt der Markt Mering die Kultureinrichtung finanziell. Alexander Paul vom Förderkreis hat nun in der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats um eine Erhöhung der Förderung von 600 Euro im Monat gebeten.

Nach der Inbetriebnahme der Kulturwerkstatt hatte die Miete gegenüber der Firma Ludwig-Leuchten lange Zeit rund 14000 Euro betragen. Eine deutliche Erhöhung auf jährlich 20148 Euro folgte im Jahr 2015. Zudem sind zuletzt die Nebenkosten deutlich gestiegen. Paul betonte zwar, dass Ludwig Leuchten das Engagement der Einrichtung immer noch mit einer geringen Miete unterstütze, aber unterm Strich komme der Förderkreis nicht mehr hin.

Die Kulturwerkstatt erhält zwar auch Einnahmen zum Beispiel durch Vermietungen an externe Nutzer, doch laut der Vorlage für die Gemeinderäte kam bereits im vergangenen Jahr ein Verlust von 2120 Euro auf. Dieser droht nach Angaben von Paul vom Förderkreis in diesem Jahr deutlich zu steigen. Der Förderkreis habe versucht, entgegenzusteuern. Beispielsweise wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht. „Wir erkannten aber, dass wir mit der Kostensituation nicht mehr fertig wurden“, sagte Paul.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler betonte die Bedeutung der Kulturwerkstatt. Andere Gemeinden müssten die Kosten für eine Musikschule aufbringen. „Es steht uns gut zu Gesicht, so etwas zu bezuschussen.“ Der Marktgemeinderat entschied einstimmig, die Förderung auf 1200 Euro monatlich bis zum Jahr 2028 zu erhöhen. Laut Paul läuft bis dahin der Mietvertrag mit der Firma Ludwig. Der Förderkreis wolle nun mit dem Unternehmen verhandeln und erreichen, die Miete bis dahin festzuschreiben.

Verkehrsüberwachung Für die Verkehrsüberwachung sind zurzeit zwei Angestellte zusammen 50 Arbeitsstunden in der Woche in Mering unterwegs. Wie Bürgermeister Kandler in der vergangenen Sitzung ausführte, geht eine der beiden Mitarbeiterinnen bald in Rente. Daher musste der Marktgemeinderat darüber entscheiden, mit wie viel Wochenstunden der kommunale Verkehrsüberwachungsdienst in Zukunft ausgestattet werden soll.

Kandler erklärte, dass die Mitarbeiterin bereit wäre, in Zukunft als geringfügig Beschäftigte zusätzlich zu zwei Angestellten fünf Stunden in der Marktgemeinde unterwegs zu sein. Er schlug daher vor, die bisherige Stundenzahl auf 55 zu erhöhen. Markus David von der SPD regte an, die Zahl noch mehr aufzustocken. „Mering ist eine Wachstumsgemeinde. Dem müssen wir gerecht werden.“ Georg Resch von der CSU erinnerte daran, dass der Aufgabenbereich defizitär betrieben wird. Im vergangenen Jahr gab die Marktgemeinde knapp 36000 Euro für die Verkehrsüberwachung aus. Er sprach sich letztlich dagegen aus, die Stundenzahl zu erhöhen. Nur für die fünf zusätzlichen Stunden erwärmte er sich. „Vielleicht könnte sie außerhalb der Kernzeit unterwegs sein“, schlug er vor. Am Ende segnete der Marktgemeinderat 55 Stunden ab. (schr-)

