Kolpingsfamilie hilft und wirkt seit 100 Jahren

Zum Geburtstag der ehrenamtlichen Organisation geben in Mering die „Men in Blech“ das Motto vor.

Von Christine Hornischer

Die Kolpingsfamilie Mering feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst in St. Michael und einem Festakt in der Mehrzweckhalle. Im Rahmen des Festgottesdienstes mit dem Landespräses des Kolpingwerkes Bayern, Domvikar und Monsignore Christoph Huber, wurde auch die restaurierte Fahne des Jugendvereins geweiht. Bei den anschließenden Feierstunden in der Mehrzweckhalle gaben die „Men in blech“ mit ihrem Musikstück „Die Freude aus der Heldenmusik“ von Georg Philipp Telemann das Motto des Abends vor. „Die Freude, die das Musikstück ausdrückt, gibt unser Gefühl treffend wider“, sagte der Vorsitzende der Meringer Kolpingfamilie und Moderator des Abends, Klaus-Dieter Ruf.

Das Jubiläum gäbe Anlass, so Ruf, auf die Gründungsjahre der Kolpingfamilie Mering zurückzublicken. Das Jahr 1919 direkt nach dem ersten Weltkrieg sei geprägt gewesen von Arbeitslosigkeit, Revolution in Bayern und politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Junge Männer hätten sich damals unter Präses Kaplan Franz Seraph Egger im Geiste Adolph Kolpings zusammengeschlossen, um in dieser Gemeinschaft Hilfe zu haben, aber auch zu geben.

Kolpingsfamilie erlebt 100 Jahre mit Höhen und Tiefen in Mering

100 Jahre mit Höhen und Tiefen seien seitdem vergangen. „Doch selbst schwierige Zeiten konnten den Geist Adolph Kolpings nicht aus Mering verdrängen und so entwickelte sich aus den 50 Gründungsvätern eine Kolpingfamilie, die heute über 400 Mitglieder zählt“, freute sich der Vorsitzende.

Pfarrer Thomas Schwartz hielt –der Hitze des Abends geschuldet –eine sehr kurze, aber nachdenklich stimmende Rede. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er die Familie. „Wenn Menschen zusammenkommen, ist das nicht immer eine Freude“, sagte er. Heute herrsche Beliebigkeit vor: „Wenn das nicht passt, fange ich halt was Neues an.“ Aber zu einer Familie zu gehören bedeute, sich gegenseitig auszuhalten, denn man gehöre ja zusammen. Daher hätten es Familien schwer, so der Pfarrer. „Und dieses Zusammenhalten hat die Kolpingfamilie nach Mering getragen“, schloss Schwartz.

Auch Landrat Klaus Metzger griff das Bild der Familie auf. Er besuche derzeit sehr viele Abschlussfeiern im Wittelsbacher Land. Dabei gäbe er den jungen Menschen die Hoffnung mit, dass sie auf Menschen treffen, die ihnen gewogen seien. Die andere Hoffnung: „Nehmt euch Zeit für das Ehrenamt.“

Kolpingsfamilie: Stern der Hoffnung in einer freudlosen Zeit

Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler stellte die Kolpingsfamilie unter das Motto „100 Jahre helfen und wirken“. „Aber nicht am Rande der Gesellschaft, sondern die Kolpingfamilie wirkt in die Gesellschaft hinein“, postulierte das Gemeindeoberhaupt. Diözesanvorsitzender Robert Hitzelberger zitierte lächelnd aus einem Pressebericht des Meringer Anzeigers von 1922: „Mitten in unserer freude- und friedlosen Zeit, mit ihrem Rennen nach Geld und Genuss, mit ihrer kalten oft auch brutalen Selbstsucht, die nichts mehr wissen will von des Nächsten Not und Leid, ist ein hell leuchtender Stern ausgegangen; ein Stern der Hoffnung und sein Leuchten hat uns alle froh und innerlich reich gemacht. Die beiden vor drei Jahren ins Leben gerufenen Vereine: Der katholische Gesellenverein und der katholische Jugendverein.“

Doch es gab nicht nur Reden. Das Blechbläserquintetts „Men in Blech“ sorgte mit seinen zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba für Blasmusik vom Feinsten, ganz nach dem Motto, die Musikwelt zu einem besseren Platz zu machen. Für viele Lacher unter den rund 230 Gästen sorgte Komödiant Herr Braun, der erzählte: „Als ich beim Reinfahren ´Alte Welt´ gelesen habe, wusste ich, dass ich richtig bin.“

Ganz im Trend der „Fake News“ gratulierte er den Kolpingern zu ihrem 200. Geburtstag und konstatierte: „Die Kirche hat es wirklich nicht leicht. Jesus hatte nur zwölf Follower.“ Nach einem gemeinsamen Fitnessprogramm mit Frau Braun, bei dem sie sich mokierte „Bisch halt analog drauf“, erschien Herr Braun als Professor Dr. Steinjäger und referierte über den Augsburger, der seinen Kopf als „Krent“ bezeichnet.

So endete der bunte, gesellige Abend ganz im Sinne vom Gesellenvater Adolph Kolping: Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.

Am Sonntag, 15. September, 13 bis 17 Uhr im Lippgarten: 100 Punkte-Punkteparcours, Hüpfburg, Geschicklichkeitstraining, Torwandschießen, Kinderschminken und vieles mehr. Musikalische Begleitung: Kolpingkapelle. Es gibt Kaffee und Kuchen.

