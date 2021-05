Altstadtsanierung in Friedberg: Wichtig, aber aussichtslos

Plus Zu tun gibt es viel. Aber wie will die Stadt Friedberg wichtige Sanierungsprojekte in Zeiten wegbrechender Steuereinnahmen stemmen?

Die Friedberger lieben ihre Altstadt und bekommen - wie im vergangenen Jahr bei der Bayerischen Landesausstellung - auch viel Lob von Besuchern für das historische Ensemble. Da ist es mitunter verwunderlich, wie nonchalant die Politik mit diesem Alleinstellungsmerkmal umgeht, mit dem sich Friedberg von den meisten anderen Orten im Augsburger Umland abhebt.

