Bahnhofstraße: Die Durststrecke dauert noch ein Jahr

Plus Die Einzelhändler an der Friedberger Bahnhofstraße leiden doppelt. Da ist gegenseitige Unterstützung ein schönes Zeichen der Solidarität.

Wenn von Gewinnern der Pandemie die Rede ist, kommt einem unwillkürlich das Friedberger Döner-Restaurant in den Sinn. Wohl keiner der örtlichen Gastronomiebetriebe, so darf man angesichts der täglichen Schlangen vor der Tür an der Ludwigstraße vermuten, dürfte so sehr vom To-go-Geschäft im Lockdown profitieren wie Ala Turka. Da ist es ein schönes Zeichen der Solidarität, wenn die Eigentümerfamilie andere Einzelhändler unterstützt, die derzeit doppelt leiden.

