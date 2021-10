Bahnhofstraße: Eichmann vergreift sich im Ton

Plus Auf berechtigte Kritik aus den Reihen der Anwohner reagiert Friedbergs Bürgermeister auf Gutsherrenart.

Nicht nur die Telekom-Leitungen in der Bahnhofstraße liegen derzeit bloß, sondern offenbar auch die Nerven von Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann. Rüde schiebt er den Schwarzen Peter der Telekom zu, auf berechtigte Kritik und Wünsche aus den Reihen der Anwohner reagiert er in einem herablassenden und beleidigenden Ton. Gewiss - ein Feldenkrais-Trainer ist kein Experte für Tiefbau. Aber kann denn ein studierter Politologe das für sich in Anspruch nehmen?

