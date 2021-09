Bahnhofstraße: Ein Symptom der Grundhaltung im Friedberger Rathaus

Plus Die Wirtschaft greift den Frust über die Dauerbaustelle geschickt auf und sendet ein deutliches Signal ins Friedberger Rathaus.

Das schlechte Wetter, die historischen Funde, der schwierige Untergrund - gewiss gibt es viele gute Gründe, warum die Umgestaltung der Friedberger Bahnhofstraße so lange dauert. Und dennoch zeigt sich an diesem Beispiel wieder einmal die ganze Misere der Stadtpolitik. Man sucht halt lieber Gründe, warum etwas nicht - in diesem Fall: schneller - geht, statt Wege zu finden, wie sich ein Problem lösen lässt.

