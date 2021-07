Brand in Mering: Mitgefühl für Familie, Hochachtung vor Feuerwehr

Plus Die Feuerwehrleute haben bei dem Brand in Mering alles gegeben. Ihr ehrenamtliches Engagement ist hoch zu schätzen.

Die Nachrichten dieses Wochenendes lassen einem den Atem stocken. Die schreckliche Situation der Familie, die zwei liebe Menschen, ihr Haus und gesamtes Hab und Gut verloren hat, mag sich niemand vorstellen. Eine Extremsituation bedeutete der verheerende Brand auch für die Feuerwehrleute, die bereit waren, ihr eigenes Leben zu riskieren.