Breitband: Andere sind schon deutlich weiter als Friedberg

Plus Nicht allein Deutschland hinkt beim Glasfaserausbau im internationalen Vergleich hinterher. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Unterschiede.

Corona hat vieles in unserem Leben verändert. Nicht zuletzt hat es gezeigt, wie wichtig ein schnelles Internet geworden ist - auch für private Haushalte, in denen während der vergangenen Monate gelernt und gearbeitet wurde. Tatsächlich fällt Deutschland aber im internationalen Vergleich zurück, rechnet der Friedberger CSU-Stadtrat und IT-Fachmann Paul Kölbl vor: Selbst in Rumänien liege die Leistungsfähigkeit des Datennetzes inzwischen doppelt so hoch wie hierzulande.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen