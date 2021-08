Das Divano in Friedberg ist ein wegweisendes Projekt

Plus Mit dem Sozial-Café Divano in Friedberg hat die Stadtpfarrei St. Jakob etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Wir brauchen mehr solche Treffpunkte.

Ein Café ohne Bezahlzwang in einem Pfarrzentrum - das hätte ein Projekt werden können, das an die Teestuben der 1980er-Jahre erinnert. Doch die Kirchengemeinde von St. Jakob hat mit der Idee und ihrer Umsetzung einen Glücksgriff gelandet. Es sollte ein Vorbild sein für viele ähnliche Einrichtungen. Denn wir werden sie mehr und mehr brauchen.