Das nächste Altstadtfest in Friedberg wird anders

Plus Ob die Friedberger Zeit 2022 stattfinden kann, hängt von jedem Einzelnen ab. Und auch im besten Fall muss vieles neu gedacht werden.

Deutschland befindet sich in einer Übergangsphase von der Pandemie zur Endemie, wie man sie auch aus den alljährlichen, weitgehend beherrschbaren Grippewellen kennt. Wann dieser Übergang abgeschlossen sein werde, so das Robert-Koch-Institut vor wenigen Tagen, sei aktuell nicht mit Bestimmtheit vorhersagbar. Klar ist nur eines: In der aktuellen Situation gibt es beim besten Willen keine belastbare Aussage über Wohl und Wehe des Altstadtfests 2022.

