Das Wohnungsproblem ist in Aichach-Friedberg in der Mittelschicht angekommen, bei Familien ebenso wie bei Senioren. Wodurch es verschärft wird und was dagegen hilft.

Wer denkt, sogenannte Sozialwohnungen sind nur für „die Armen“, täuscht sich. 60 Prozent der bayerischen Haushalte gelten als berechtigt für eine Wohnung in einkommensabhängiger Förderung. In Aichach-Friedberg wird das Thema noch gewaltig an Fahrt aufnehmen. Denn durch Baukostensteigerung, Flächenmangel und den Druck aus München klaffen Wohnkosten und Einkommen immer drastischer auseinander. Der Kampf um Wohnraum hat gerade erst begonnen.

