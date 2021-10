Der Katholische Frauenbund kämpft mit Imageproblemen

Plus Der Frauenbund in Friedberg und Mering feiert sein 100-jähriges Bestehen. Ob sich aber auch in Zukunft noch genügend Nachwuchs findet, scheint fraglich.

Frauenbund, das ist doch nur ein Verein für ältere Damen. Wer das glaubt, der irrt sich. Denn im sozialen Leben der Kommunen sind diese wichtigen Einrichtungen nicht mehr wegzudenken. Mering und Friedberg feierten in den vergangenen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen