Der neue Weltladen bereichert Merings Zentrum

Plus Die Neueröffnung des Weltladens zeugt vom Potenzial des Meringer Innerorts und ist in der Zeit der vierten Corona-Welle ein positives Signal für die Geschäftswelt.

Während reihum ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen abgesagt wird, eröffnet in Mering der neue Weltladen. Es ist ein Lichtblick in dieser Zeit der Corona-Pandemie, die die Gewerbetreibenden im Ort auf eine harte Prüfung stellt. Die Neueröffnung zeigt, dass das Meringer Zentrum nach wie vor Potenzial hat. Nach den Schließungen einiger Traditionsgeschäfte wie Steinbrecher, Seiler oder Schreibwaren Hummel in den vergangenen Jahren, entsteht eine neue aber durchaus hochwertige Mischung an Einkaufsangeboten in Mering.

