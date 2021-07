Die Frischluftkur im Meringer Rathaus gefällt nicht jedem

Plus Der personelle Fluktuation im Meringer Rathaus ist hoch. Bürgermeister Florian Mayer findet nicht, dass das an ihm liegt. Es gibt aber eine Mindestanforderung.

Veränderungen bedeuten den Wechsel von einem alten in einen neuen Zustand. Nicht jeder kommt gleich gut damit zurecht. In Mering gab es nach den Kommunalwahlen 2020 einen tiefen Einschnitt. Nach 24 Jahren verabschiedete sich Bürgermeister Hans-Dieter Kandler aus seinem Amt. In der Stichwahl gewann CSU-Kandidat Florian Mayer gegen Stefan Hummel von der SPD. Damit änderte sich nicht nur im Marktgemeinderat die Führungsspitze, auch im Rathaus weht nun ein anderer Wind. Ob diese Frischluftkur jedem so bekommt, steht auf einem anderen Papier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

