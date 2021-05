Die Initiative für Bahnpendler im Landkreissüden ist ein guter Ansatz

Plus Die SPD-Verbände in Mering und Kissing machen mit der Pendler-Initiative wieder mehr auf ihre Arbeit aufmerksam. Dabei handelt es sich nicht um Aktionismus.

Vor zweieinhalb Jahren übten in Mering und Kissing noch Sozialdemokraten das Bürgermeisteramt aus. Inzwischen sind diese Positionen mit Florian Mayer und Reinhard Gürtner durch CSU-Politiker besetzt. Auch in den Gemeinderäten mussten die SPD-Fraktionen bei der Kommunalwahl Federn lassen. Für die Parteien und die Gruppierungen, die nicht den Bürgermeister stellen, ist es oft schwer, Akzente zu setzen. Nun haben sich die SPD-Ortsverbände in das Thema Deutschlandtakt eingearbeitet.

