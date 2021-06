Kommentar

Die Seen im Raum Friedberg bieten viel

Im Sommer wird es wieder viele Badegäste an den Friedberger See ziehen.

Plus Die Seen im Raum Friedberg sind gerade in Corona-Zeiten beliebt. Aber der enorme Freizeitdruck bedeutet auch eine Gefahr.

Von Philipp Schröders

Im Lockdown fällt vielen Menschen die Decke auf den Kopf. Es zieht sie in die Natur und gerne ans Wasser. Der Süden des Landkreises Aichach-Friedberg hat in dieser Hinsicht viel zu bieten. Zahlreiche Seen laden zum Erholen ein. Auch wenn die Temperaturen in den vergangenen Wochen - außer für Hartgesottene - zum Schwimmen noch zu niedrig waren, tummelten sich an vielen Tagen am Friedberger, Mandicho- und Weitmannsee die Spaziergänger und Sportler.

