Die Sonderimpfaktion in Friedberg hilft eine Lücke zu stopfen

Die Pfarrei St. Jakob Friedberg organisiert am 5. und 11. Dezember Corona-Sonderimpftage. Ein solches Angebot ist immens wichtig.

Die neue Variante des Coronavirus sorgt auch im Wittelsbacher Land für Verunsicherung, das einen überdurchschnittlich hohen Inzidenzwert hat und wo inzwischen Impfdurchbrüche an der Tagesordnung sind. Weil es gleichzeitig zu wenig Impftermine gibt, springt die Stadtpfarrei St. Jakob in Friedberg mit einer Sonderimpfaktion in die Bresche. Das ist toll - aber musste es so weit kommen?

Der Aufbau der Impfkapazitäten kommt zu zäh voran, weil die Staatsregierung zu spät agiert hat. Vor zwei Wochen wurde versprochen, dass das Kissinger Impfzentrum diese Woche eröffnet - aktuell halten sich alle Stellen bedeckt über einen konkreten Termin. Nahe, gut erreichbare Angebote sind in einer ländlichen Region jedoch immens wichtig, gerade für Senioren und Seniorinnen. Gleichzeitig kappt man den Hausarztpraxen, die vor Ort versuchen, gerade diese Risikogruppe zu impfen, das Vakzin.

Aichach-Friedberg: Impfhotline ist überlastet

Auch eine telefonische Terminvereinbarung senkt für Ältere, aber auch für Menschen, die sich mit dem Internet schwertun, die Hemmschwell, sich anzumelden. Wegen personeller Probleme ist die Impfhotline im Landkreis überlastet, die Warteschleifen sind bereits im negativen Sinne legendär.

Hut ab also für alle, die diese Aktion auf die Beine stellen - vom Telefondienst der Sozialstation bis zur Ärztin. Aber traurig, dass die Politik in München und Berlin aus den Erfahrungen der ersten Wellen und ersten Impfungen nichts gelernt hat und wir deshalb wieder dort stehen, wo wir schon einmal standen.

Lesen Sie dazu auch