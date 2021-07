Eigentümer beim Kissinger O&K-Gelände mit einbinden

Der Eigentümer am O&K-Gelände kommt mit seinen Plänen nicht an der Gemeinde Kissing vorbei. Vor allem die jüngste Veränderungssperre sorgt für Unmut.

Mit dem ehemaligen O&K-Gelände in Kissing, bei vielen noch besser in Erinnerung als Firma Frisch, liegt seit Jahrzehnten ein riesiges Grundstück mitten im Ort brach. Der heutige Schandfleck birgt ein gewaltiges Entwicklungspotenzial für die Kommune. Bei Eigentümern und Investoren ist das Interesse groß, dieses Gelände zu vermarkten.

Die Gemeinde hat sich jedoch schon vor über einem Jahr dazu entschlossen, mithilfe von Experten zuerst einmal herauszufinden, welche Entwicklung zum Ort Kissing passt. Dies soll im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) geschehen.

Entwicklung des O&K-Geländes hat gravierende Auswirkungen auf Kissing

Das Anliegen ist legitim. Denn die künftige Nutzung eines so großen Geländes hat gravierende Auswirkungen auf die Ortsentwicklung: Neuer Wohnraum erfordert in der Folge beispielsweise weitere Plätze bei Kinderbetreuung und Schule. Mit einer Veränderungssperre hat Kissing vor Kurzem klar gemacht, dass hier kein Investor an der Gemeinde vorbeikommt.

Doch wenn aus der unansehnlichen Brache eine ansprechende Nutzung werden soll, braucht Kissing dazu umgekehrt auch die Eigentümer. Hier könnte es die Kommune schlechter treffen als mit der Firma Brefa. Denn diese ist ein regional verwurzeltes Unternehmen, das eine langfristige Investition in Kissing anstrebt - nicht ein anonymer Großkonzern, bei dem es schwierig ist, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden. Deswegen wäre es vernünftiger, Investor Gerhard Breher frühzeitig einzubinden, anstatt ihn unnötig vor den Kopf zu stoßen.

