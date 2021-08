Ein Ende der harten Zeiten ist für die Gastronomie nicht in Sicht

Plus Extreme Umsatzeinbußen, Personalflucht, neue Corona-Regeln und eine unsichere Zukunft. Die Gastronomie wird im Landkreis Aichach-Friedberg weiter kämpfen müssen.

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist so stark von der Corona-Krise betroffen wie kaum eine andere Branche. Auch im Raum Aichach-Friedberg mussten einige Lokale aufgeben. Und es kommen immer neue Probleme auf die Wirtsleute zu.