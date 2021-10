Eine schwierige Phase für alle Beteiligten

Plus Auch wenn es nach außen um den Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg ruhig geworden ist, laufen die Ermittlungen der Polizei weiter.

Ermittlungen, in denen es um Versäumnisse von Pflegeeinrichtungen geht, ziehen sich meist lange hin. Denn oft lässt sich das Problem nicht an einer Person festmachen, sondern liegt an einem Zusammenspiel vieler Faktoren. Die Ermittlungen um den Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg machen da keine Ausnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen