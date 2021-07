Es brennt in Mering - und die Bürgermeister streiten sich

Plus In Mering sorgt ein Großbrand für Entsetzen. Menschen nehmen viel Anteil. Zwischen Bürgermeister Mayer und seinen Stellvertretern kommt es aber zu Missverständnissen.

Der Wohnhausbrand in Mering schockiert die Menschen. Dem unglaublichen Einsatz der Feuerwehren und Rettungskräfte ist es zu verdanken, dass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, verhindert wurde. Die Not für die Angehörigen der Opfer und für die Überlebenden ist groß. Die Meringer zeigen mit ihrer Anteilnahme und ihrer Hilfsbereitschaft, dass sie füreinander einstehen. Da rückt alles andere in den Hintergrund. Auch der Zwist unter Bürgermeister Florian Mayer, Stefan Hummel und Silvia Braatz scheint eine Lappalie gegenüber dem großen Leid, das am Samstag den Opfern widerfuhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

