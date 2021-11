Experiment in Mering: Plastikfrei muss man wollen

Plus Wer konsequent auf plastikfreien Einkauf setzt, macht langfristig eine überraschende Feststellung.

Das Experiment „Kann Mering plastikfrei?“ verfolgt das hehre Ziel, die Gemeinde weitgehend plastikfrei zu gestalten. Aber kann sich Otto Normalbürger ein plastikfreies Leben auch leisten? Während die einen sagen, es sei viel teurer, beispielsweise beim Unverpackt-Laden einzukaufen, meinen die anderen, sie sparen Geld. Es gilt aber vor allem eines: Man muss es wollen.