Friedberger Advent: Es wäre so schön, aber ...

Plus 2020 musste der "Friedberger Advent" abgesagt werden. Auch dieses Jahr wird es wegen Corona keine leichte Entscheidung.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die "Bürger für Friedberg" bekannt gaben, dass sie den "Friedberger Advent" 2020 absagen mussten. Mit dieser Entscheidung machten sie sich nicht nur Freunde. Wie wird es dieses Jahr werden?