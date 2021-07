Friedberger Bauhof: Was lange währt ...

Plus Kein Witz: Die Diskussion um den Friedberger Bauhof ist so alt wie die Tamagotchis. Was lange währt, wird nun hoffentlich gut - aber leider auch teuer.

In den 1990er-Jahren schaute man "Beverly Hills 90210" und pflegte sein Tamagotchi. Frauen trugen Spaghettitops überm T-Shirt und Männer blondierte Strähnchen im Haar. Genau, so lang ist das schon wieder her! Das nur zur Verdeutlichung, wie lange der Friedberger Stadtrat über einen neuen Bauhof diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen