Friedbergs Stadtteile: Retten, was noch zu retten ist

Plus Friedberg hat bei der Entwicklung der Stadtteile lange Zeit die Zügel schleifen lassen. Jetzt setzt zum Glück ein Umdenken ein.

Mit Landflucht und Siedlungsdruck wurde den Friedberger Stadtteilen seit den 1970er-Jahren Gewalt angetan. Die ehemals dörflichen Orte haben Architektur und Struktur verloren. Stattdessen entstanden gesichtslose Neubauviertel, und auch bei der Modernisierung und Nachverdichtung wurde kaum Wert auf gestalterische Qualität gelegt.