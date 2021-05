Fußball-Saison offiziell beendet: Die Entscheidung kommt sehr spät

Die Saison ist für die heimischen Fußballer nun beendet. Die Vereine ins Boot zu holen, war richtig, dennoch kommt die Entscheidung einfach zu spät.

Dass die Fußballsaison in Bayern nun offiziell abgebrochen wurde, verwundert niemanden. Da war der Meistertitel des FC Bayern München überraschender. Spaß beiseite, denn am Ende dieser Corona-Saison gibt es bei den heimischen Fußballern nur Verlierer.

Fußball: Quotientenregel ist nicht wirklich gerecht

In erster Linie sind das die Vereine selbst, die unter Mitgliederschwund leiden und aufgrund fehlender Einnahmen sowie fortlaufender Kosten um die Zukunft bangen müssen. Auf der sportlichen Seite sind selbst die wenigen Aufsteiger Verlierer. Denn was gibt es Schöneres als eine Meisterschaft nach einem umkämpften Sieg auf dem Platz mit der obligatorischen Bierdusche zu feiern. Das alles fällt für die Teams weg. Ein Titel auf der Couch fühlt sich halt eher nach der neunten Meisterschaft der Bayern an – euphorischer Jubel sieht anders aus. Noch bitterer kommt es für die Teams, die nun absteigen müssen. Ein Abstieg ist immer hart, doch durch die aktuelle Quotientenregel fühlen sich nicht alle Teams gerecht behandelt, besonders wenn es um wenige Punkte geht, wie etwa beim BC Adelzhausen.

Deshalb wäre eine Regelung ohne Absteiger zumindest gerechter gewesen. Auf der anderen Seite wären die Ligen in der kommenden Saison größer – es müssten dann mehr Teams als üblich absteigen, was ebenfalls als ungerecht empfunden werden kann. Allen hätte man es ohnehin nicht Recht machen können. Aber man hätte die Saison deutlich früher abbrechen und so den Vereinen Planungssicherheit geben können. Diesen Vorwurf muss sich der Verband gefallen lassen.

