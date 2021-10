Heckenschnitt in Friedberg: Spielraum, aber begrenzt

Plus Der Friedberger Umweltausschuss modifiziert den umstrittenen Beschlussvorschlag zum Heckenschnitt so, wie ihn auch die Gesetzeslage vorsieht.

Es ist ein Problem, mit dem Friedberg nicht alleine steht. Auch in Kissing, Mering und Merching mussten sich die Kommunalpolitiker in den vergangenen Jahren mit dem Wildwuchs von Hecken, Büschen und Bäumen beschäftigen, die von Privatgrundstücken in den öffentlichen Straßenraum hineinwuchern. Und überall bat die Verwaltung um Rückendeckung der Räte, wenn der Rückschnitt im Zweifelsfall auch gegen den Widerstand der Eigentümer erfolgen muss.

