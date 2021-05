Historische Gebäude in Mering erhalten und nutzen

Das "alte Kloster" in Mering ist dringend sanierungsbedürftig. Die Marktgemeinde muss endlich entscheiden, was sie mit dem historischen Gebäude anfangen will.

Das "alte Kloster" ist für Mering ein Gebäude mit besonderer Bedeutung und absolut erhaltenswert. Vorbei sind zum Glück die Zeiten, als man im Rathaus offen mit einem Abriss geliebäugelt hat. Denn trotz des massiven Wachstums, großen Mehrfamilienblöcken und dicht besiedelten Wohnbaugebieten ist es Merings besonderer Charme, dass es noch einen gewachsenen Ortskern mit historischer Bausubstanz hat. Und diese gilt es ganz besonders zu schützen - und für die Bürger erlebbar zu machen. Gerade ein Gebäude mit der Geschichte des "alten Klosters", mit dem viele alte Meringer persönliche Erinnerungen verknüpfen, bedeutet für den Besitzer - in diesem Fall die Kommune selbst - sowohl eine Chance als auch eine Verantwortung. Dieses charmante Meringer Gebäude unbedingt erhalten Dieses charmante Gebäude muss in Ordnung gebracht und wieder mit Leben gefüllt werden. Die bisher genannten Ideen im Gemeinderat gehen alle in Richtung einer öffentlichen Nutzung, sei es als kleines Kulturzentrum mit Heimatmuseum und/oder repräsentative Verwaltungsräume mit Publikumsverkehr - so wie es beim Standesamt der Fall wäre. Angesichts der langen Aufgabenliste in Mering bei zugleich knappen Finanzmitteln scheint das "alte Kloster" vielleicht nicht das dringendste Problem. Dennoch ist es höchste Zeit, die Frage der Nutzung zu klären. Denn bevor das nicht geschehen ist, lassen sich wichtige aber größere Reparaturen wie etwa die Erneuerung des maroden Daches nicht sinnvoll erledigen. Und je länger das hinaus geschoben wird, desto mehr leidet die Substanz und desto schwieriger und teurer wird am Ende eine Sanierung. Lesen Sie dazu auch den Artikel: Will Mering das "alte Kloster" erhalten - und wenn ja, für welchen Zweck?

