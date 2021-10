Homeschooling bleibt weiterhin ein Thema bei Schülern und Eltern

Plus Die Inzidenz ist bei Kindern und Jugendlichen sehr hoch. Viele Eltern blicken daher mit Sorge auf den Herbst und Winter - auch wegen des Themas Heimunterricht.

Wir erinnern uns alle noch an die Zeit, als wir wegen Corona zu Hause bleiben sollten und Schülerinnen und Schüler in ihrem Zimmer lernen mussten. Das ist hoffentlich endgültig vorbei. Aber die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, und insbesondere Kindern und Jugendlichen kann es immer noch passieren, dass sie nicht in die Schule gehen können und Lernstoff verpassen. Daher kann man sich vorstellen, dass viele Eltern nicht begeistert sein dürften, wenn ihre Sprösslinge dann ihre Schulstunden nicht digital verfolgen können, wie es jetzt an der Friedberger Konradin-Realschule der Fall ist. Dabei hat das doch schon gut funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen