Hybride Bürgerversammlung in Mering zeigt viel Potenzial

Plus Wegen Corona überträgt Mering heuer erstmals die Bürgerversammlung live im Internet - die Zuschauerzahlen geben dem Versuch recht.

Frühere Bürgerversammlungen in Mering waren schon gemütlicher, wenn man sich zusammen mit einem Getränk an den Tisch setzen und den Vortrag des Bürgermeisters gleich mal durchdiskutieren konnte. Doch das wäre im Moment unter Einhaltung der Abstandsregeln gar nicht möglich.