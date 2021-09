In Aichach-Friedberg gibt es immer mehr Hürden beim Wohnungsbau

Plus Immer mehr Menschen sehnen sich gerade wegen der Lockdowns nach einer schönen Wohnung. Gleichzeitig wachsen auch in Aichach-Friedberg die Hürden für Neubauten.

Die Lockdowns machten den Menschen bewusst, wie wichtig schöner und ausreichend großer Wohnraum ist. Gleichzeitig steigen auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Hürden für Neubauten. Allerdings gibt es Lösungsansätze.