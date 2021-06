Keine Stimmung in Aichach-Friedberg: Die EM 2021 kommt zur falschen Zeit

Große Fußballturniere sind spätestens seit 2006 gesellschaftliche Höhepunkte bei uns. In diesem Jahr ist von EM-Stimmung aber keine Spur - das ist sogar gut.

Was waren das für Fußballfeste: Die WM 2006, das sogenannte Sommermärchen. Ein ganzes Land stand hinter der Fußball-Nationalmannschaft. Schwarz-rot-gold - andere Farben zählten in diesen rund vier Wochen nicht. Bemalte Gesichter, große Fahnen und Trikots - die Fanartikel-Hersteller kamen kaum mit der Produktion hinterher. Der Höhepunkt der Fußballstimmung erfolgte dann 2014 mit dem WM-Titel. Autocorsi durch die Friedberger Ludwigstraße, jubelnde Menschen lagen sich in den Armen. Das scheint gefühlt eine Ewigkeit her zu sein, dabei haben wir auch 2021 ein großes Turnier - die Europameisterschaft hat sogar schon begonnen.

Es sollte ein außergewöhnliches Turnier zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs werden mit Spielen in ganz Europa. Und dann kam Corona. Der Virus ist ein Stimmungskiller und macht auch vor König Fußball nicht halt. Paradox, dass genau diese europaweite Ausrichtung nun Kritiker auf den Plan ruft. Zu Recht, denn in Corona-Zeiten ist es fragwürdig, wenn die Fußballer durch ganz Europa reisen, während viele seit dem Frühjahr 2019 kaum Bayern verlassen haben. Dass die Chancen von Jogi Löws Truppe nach dem peinlichen WM-Desaster ohnehin gering sind - geschenkt.

EM 2021: Biergarten schlägt Europameisterschaft

Zwar sind Zuschauer in den Stadien zugelassen, doch nur die allerwenigstens werden sich überhaupt um ein Ticket beworben haben. Die Menschen, auch im Wittelsbacher Land, haben andere Probleme. Die Lockerungen tun gut und ein Biergartenbesuch fühlt sich für viele wie ein Stück Freiheit an. Das reicht aber eigentlich aktuell auch, da braucht es keine EM und Public Viewing gleich drei Mal nicht. Nicht umsonst übertragen nur wenige Gaststätten überhaupt die EM-Spiele.

Es wäre aber auch kein gutes Zeichen, wenn diese Europameisterschaft eine von vielen wäre. Die Inzidenzwerte, gerade im Landkreis Aichach-Friedberg, sind zwar stabil, aber das Virus wird uns auch noch etwas begleiten. Und zuhause Fußball schauen, ist jetzt auch nicht das schlechteste. Gefeiert werden darf dann hoffentlich wieder richtig im nächsten Jahr bei der WM. Mit Hansi Flick sind die Chancen auf den Titel dann auch wieder deutlich größer und Corona vielleicht nicht mehr so bedrohlich. Darauf wetten, sollte man aber nicht.

