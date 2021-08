Kirchenmaler: Mehr als ein Beruf

Plus Eva Eberwein erhält wichtige Kulturschätze, die oft das Ortsbild prägen. Gerade in Merching ist es für sie eine Herzensangelegenheit.

Kirchenmalerin, das klingt nicht gerade nach einem Job, der junge Menschen fasziniert. Doch Eva Eberwein hat sich dazu entschieden, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und diese wichtige Arbeit auszuführen. Bei der 31-Jährigen klingt das allerdings nicht nach einer Bürde, sondern eher nach einer Berufung. Schon als Kind war sie regelmäßig im Betrieb der Eltern, der inzwischen seit 1925 existiert, und half tatkräftig mit.